拍拍印拍貼機 多功能一站式服務

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又到了尾牙與春酒旺季，一股結合拍貼機與智能調酒機兩大派對神器的風潮，正席捲各公司行號與品牌形象活動。

具發明專利認證的「拍拍印」拍貼機，擁有最易上手的優勢，還有超乎想像的多樣性服務，只需全台用戶最普及的通訊軟體LINE，從創建專屬官方LINE帳號開始，就能提供整合性與多功能一站式的服務，除可為活動籌備方節省寶貴時間，還能讓與會者暢玩互動拍貼、團體遊戲，同時結合現點現調的「點點酒」，豐富與會者的參與感與活動趣味度，「拍拍印」＋「點點酒」無疑是賓主盡歡最佳選擇。

以消費者的本位使用體驗出發，深思熟慮的「拍拍印」，讓使用者從創建官方LINE帳號開始，就享有貼心的賓客名單管理、記名出席統計，甚至還有活動資訊推播、活動地點導航與查詢座位桌次表功能，將事前邀約工作化繁為簡，並更能掌控人流，對於所需食物、用具份量掌控也更精確。

活動當天賓客抵達後就能體驗拍印服務，拍拍印提供經典美式拍立得、也有正夯的韓式三連拍／四連拍拍貼機供客戶選擇，迎賓區備有特色道具讓賓客使用，拍攝並上傳照片後，可選擇客製化邊框列印高品質相片，亦可上傳至即時賓客相簿與線上相簿輪播系統。「拍拍印」還能帶領全場玩獨家打造的互動遊戲：趣味抽獎遊戲（魔幻彩球、歡樂大轉盤）、即時互動遊戲（快問快答、捧花／花椰菜爭奪戰），拍拍印提供的不只是二維度的紀念照，更能提升至三維度的熱鬧與歡樂。