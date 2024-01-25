盲人環台為公益而跑 寒冬送暖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「寒冬來襲，天冷心暖，一起為愛募年菜」連續七年的歲末年終，第七屆盲人環台為公益而跑，於1月7日上午圓滿完跑，為期16天，從2023年12月23日至2024年1月7日，總距離近700公里，行經19縣市，社會各界支持視障者與愛心陪跑員完成16天環台公益路跑，為13家社福公益團體勸募年菜，目標募集一萬份愛心年菜，為愛與終結飢餓而跑，一起攜手互助度過寒冬。

主辦單位台灣盲人環台為公益而跑協會郭瑞和理事長與台北公益路跑扶輪社賴冠儒社長表示，感謝社會各界的愛心支持，才能完成16天盲人環台為公益而跑，將持續推動「為愛募年菜」公益勸募活動，請持續支持台灣盲人環台為公益而跑協會，一起用運動做公益，持續為更多社福團體募年菜。

第七屆盲人環台為公益而跑－為愛募年菜勸募活動，持續擴大募集中，每份愛心年菜以1,000元為認捐單位，為13家社福公益機構勸募愛心年菜，包含中華民國自閉症總會、台中惠明視障者教養院、宜蘭縣自閉症協會、高雄匠愛家園、台東牧心智能發展中心、花蓮家扶中心、桃園仁友愛心家園、新竹香園教養院、台東聖十字架療養院、雲林特殊教育學校、嘉義若竹兒基金會、台南善牧基金會、台灣視多障協會等。

創天使社創團隊親身參與力挺「盲人環台，為愛募年菜」，寒冬送暖，邀請社會各界有能力的朋友，能適時地拉一把支援，讓社福公益機構的孩子、婦女、長者與社會弱勢，都能過一個溫暖的好年。盲人環台為公益而跑－為愛募年菜勸募活動，捐款支持請上官網：https://www.17run.org.tw/donation.html。