TCC ST標章玩具 安全有保障

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心（簡稱TCC），為提升產業競爭力並保障消費大眾安全，積極推動「ST安全玩具」、「ST寵物玩具（用品）」及「ST樂齡玩具」等標章制度。TCC最近已通過經濟部標準檢驗局之「飛行玩具」、「電驅動玩具」、「指畫顏料」及「壁掛式陶瓷臉盆」指定試驗室及正字標記之「陶瓷面磚」及「衛生陶瓷器－洗面盆」指定試驗室，歡迎廠商踴躍申請相關檢驗取得正字標記及委託檢驗服務。

TCC董事長黃獻平表示，「ST安全玩具」自推動以來深受各界好評與肯定，其市場標誌普及率達80％以上，總計有1,500家廠商、39,000件以上玩具取得「ST安全玩具標章」。在7-11、好市多及各大賣場等均有銷售ST安全玩具，請消費者多多選購並歡迎廠商踴躍送檢取得「ST安全玩具」。

「ST寵物玩具（用品）」：TCC針對寵物玩具及用品，積極推動「ST寵物玩具（用品）標章」，為國內唯一之自願性安全管理標章，保護人寵安全，取得標章之優良廠商：傲嘟嘟、喵予咪、優利冠、宏瑋、博斯卡及和盛公司等，並邀請廠商踴躍送檢取得「ST寵物安全玩具（用品）標章」。

「ST樂齡玩具」：據統計65歲以上之人口，約有30萬人口失智、100萬人口失憶，透過樂齡玩具之玩樂及學習，減緩失智失憶現象，總計數十家廠商近百件產品取得「ST樂齡玩具標章」，已榮獲樂齡學習中心、長照中心等利用及選購，期盼市場上可看到更多樂齡玩具，請大家繼續給予送檢與利用；另外，TCC成立健康（樂齡）玩具專家小組（包含神經內科、腦神經科醫師、職能治療師等專家組成），協助推動一系列活動並減緩長者失智失憶。