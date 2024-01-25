天晴空氣能熱水器 安全環保

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電費漲價、能源短缺，台灣面對這樣的現實情況下，一般民眾能做什麼應變這些的問題呢？單從居家生活來說，每天必須用到的水與電，政府提倡節能減碳，並鼓勵民眾使用環保省電的電器商品，熱水器也逐漸科技進步，從最早期的瓦斯熱水器、電熱水器、太陽能熱水器、以至於現今市場上最省電的空氣能熱水器，可大幅省75％用電量，安全又環保，已成為民眾首選的節能熱水器商品。

不單單只是住家需求，從美髮美容業到汽車旅館、商業酒店、溫泉飯店，員工宿舍等，都有提供客製化的設計，天晴空氣能熱泵熱水器是「節能、安全、環保、潔淨」的綠能系統，業界唯一提供熱水器主機保固5年，不僅僅是為客戶帶來節省營運成本更給地球環保延續未來的機會。

天晴空氣能熱泵熱水器有兩種類型，分為一體式熱水器適用在公寓大樓及透天室內曬衣間，不占空間安裝簡易，內膽則為琺瑯材質可達到抗銹、防腐蝕、防水垢的效果，讓客戶使用上可以放心。

另一種為分離式熱水器，核心採用Panasonic的壓縮機，搭配R410環保冷媒，客製化需求，用水量都可以依照客戶的環境需求來搭配適合的空氣能熱泵熱水器，與市售電熱水器相比，可省2/3以上電費，是大型飯店、民宿及宿舍愛用的款式。

天晴能源桃園分公司業務專員潘俊榮表示，天晴擁有最專業的空氣能熱水器系統規畫團隊、嚴謹的安裝及售後服務，在安全環保、節能減碳、省錢均兼顧之下，也提供了客戶更優質更有保障的產品，這是值得全民參與的，也會讓台灣的居住環境健康加分，天晴能源公司北中南皆有服務據點，分別於桃園、台中及嘉義，服務項目有太陽能光電設備、太陽能熱水器、空氣能熱泵熱水器、真空管熱水器及全戶式過濾淨水系統，歡迎洽詢。服務專線：0800-389-359或加入天晴能源線上客服群組，LINE ID:@mmd0182z。