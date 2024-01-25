迪晟氣動隔膜泵浦 擁防爆認證

迪晟工業創立於1986年，專注於氣動隔膜泵浦的研發製造，擁有歐盟CE、ATEX防爆認證及ISO 9001的品質認證。產品規格最小口徑為1/4英吋，最大口徑至2英吋。接液部材質有鋁合金、不鏽鋼316與聚丙烯塑膠等三種，現正規劃設計FDA等級不銹鋼規格及特大顆粒輸送專用泵浦規格，針對不同客群持續開發改良，以滿足廣大客戶需求。

迪晟總經理黃耀霆表示，從電子、石化、環保甚至食品行業，氣動隔膜泵浦擁有幾項優勢，且在應用領域上獨占領先地位，優勢有1、防爆：氣壓驅動，無電火花產生，可在易燃易爆的環境中使用。2、耐酸鹼、溶劑：氣動隔膜泵浦設計隔絕輸送之流體與驅動氣壓室，可輸送含強酸強鹼、腐蝕性與揮發性之危險液體溶劑，正常運作下不會造成環境或使用者的危害。3、安全性高：操作壓力介於1～8.3Bar之間，氣壓驅動循環原理下可允許長時間空轉，不會有過熱之疑慮；且當管路阻塞造成負載時，泵浦會因氣壓平衡而停止，管壓不會持續升高而造成管路破裂、液體外洩之危險。4、可輸送含有顆粒之流體：氣動式雙隔膜泵浦為隔膜虹吸式設計，非常適合輸送含有顆粒的流體。5、低剪切力：可以保持流體顆粒的完整性，輸送時不會造成顆粒形體的破壞，非常適合輸送對剪力敏感的物質。6、可輸送含有黏度的流體：氣壓驅動與虹吸式原理下，無須考量馬達扭力及黏滯空轉的問題，氣動隔膜泵浦能有效輸送有黏度的流體。7、體積小、重量輕、便於移動：在體積、重量、移動與操作上有絕大的優勢與方便性。

迪晟氣動隔膜泵浦採用最新氣閥專利設計，能廣泛應用於自動化工業、污水處理、採礦、造船、電鍍、化工、電子、建築、石化、食品、醫藥等各種產業。洽詢電話：（04）2524-1051。