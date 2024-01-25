台中精機慶70歲 雙軸打造百年基業

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2023年，台灣本土工具機領導品牌－台中精機歡慶70歲生日！觀察該公司一路發展軌跡，從創立之初僅在租用的4坪屋簷下生產牛頭刨床，到目前已成為生產基地橫跨兩岸、客戶遍布全球、專以生產智慧機械與高階多軸高精密機種聞名於世的工具機旗艦企業，這都要歸功於該公司經營團隊長期來秉持「致力為客戶解決痛點、成就客戶榮耀」的經營信念，不斷研發創新與精進技術能力，才能成就永續、卓越與不凡。如今在第二代經營者、董事長黃明和的巧手安排下，第三代接班梯隊逐漸成形，將以其智慧工廠做為發展基石，朝智慧化與零碳化雙軸發展，要將黑手產業翻轉成為零污染工業，全力邁向百年長青企業，成為大肚山上最耀眼的珍珠！

TIMTOS秀新機 總統讚賞

台中精機70周年慶以「TOGETHER FOR THE RIDE」的口號作為主軸，期望與員工、客戶、全球經銷代理商與供應商共同攜手創造無限精采與美好的巔峰，在過去一年展開的系列活動過程中榮耀與驚奇不斷，包括一、於2023年3月初在台北國際工具機展（TIMTOS）成功發表3台高階多軸與自動化新機種，吸引蔡英文總統到場參觀，並召開暌違多年的全球代理商實體會議，共有25國貴賓到場參加，盛況空前。二、於4月份舉辦「第一屆台中精機盃CNC多軸機技能競賽」，鼓勵國內技職體系各科大與高工學校師生組隊參加，協助國家培育高階工具機加工技術人才，獲得勞動部長許銘春的讚揚。

解決客戶痛點 第一要務

三、於2023年4月底舉辦「台中精機歡樂家庭日活動」，共有千人到場，讓精機員工在辛勤工作之餘也能兼顧家庭與生活，邁向幸福企業。四、在政府安排下接待到訪的巴拉圭總統貝尼亞，為台中精機70年來首度有外國元首到訪，意義非凡。五、勇奪《哈佛商業評論》舉辦的第三屆數位轉型鼎革獎兩項大獎，體現台中精機在數位轉型領域的努力不懈與卓越成就，整年活動過程可說是精采絕倫，高潮迭起，為台中精機70周年慶劃下完美句點。

黃明和強調，台中精機能成就工具機產業70年的傳奇與榮耀，心中最感謝的就是客戶、員工與協力廠商有情有義、全力相挺，讓該公司經營即使遭逢大風大浪，都能化險為夷，未來公司團隊仍會在創新技術上投注更多心力，以幫助客戶解決痛點做為經營第一要務。

古云「人生70才開始」，黃明和認為，現在不管是公司或他個人都面臨70歲全新挑戰的開始，接下來台中精機要邁向百年企業，接班團隊的養成相當重要，一定要做好萬全的準備。

台中精機於2013年完成重整，還清了所有貸款，股權現大都集中在黃明和手中，並以投資法人的方式持有，經營上相對單純，目前大女兒黃怡穎、大女婿陳光柏、獨子黃獻彬與二女婿鄭生懋都各依其專長與所學安排在該集團內任職，其中黃怡穎現擔任總經理室協理職務，負責該公司對外公關、財務與人力資源等工作，並成功推動公司數位化與ESG轉型，成為黃明和相當倚重的左右手。兒子黃獻彬留英返國後，在公司歷練已10年，目前擔任總經理室經理，肩負拓展國際市場的重任。

另外，大女婿陳光柏擁有留英的背景，擅長建築規劃與設計，現擔任董事長特助職務，台中精機在台中市精密機械科技創新園區興建的大型智慧工廠能如期順利完成，由他居間整合、協調與監督施工，功不可沒。目前台中精機在台灣大道舊廠仍有上萬坪的土地亟待活化利用，黃明和期望再借助他的長才進行規劃與開發。

實力卓越 兒女齊力打拚

二女婿鄭生懋國立清華大學物理研究所畢業，曾在台積電歷練工程師，2015年加入台中精機，目前擔任台中精機總經理室經理職務，負責台中精機廠區智慧製造流程優化及客戶智慧化、自動化的應用與整合等工作，後續並進入清大智慧製造研究所取得碩士學位，在專業工作領域繼續精進。

黃明和透露，若干年後他退休了，傾向由第三代接班團隊共同治理台中精機，並從中順勢產生最適合的人選接任主要經營者，並不一定要由兒子繼任。

至於台中精機位於台灣大道舊廠的上萬坪土地要如何活化利用？黃明和強調，這是上一代留下來的寶貴資產，不會任意出售，將秉持「生於斯、長於斯、回饋鄉里」的信念，與異業洽談合作開發，期望能為本地政府、民眾帶來更多稅收與就業的機會！