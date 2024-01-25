家有喜事遊戲股上演慶祝行情

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

遊戲類股2023年營運一覽

台北國際電玩展（TGS）25日熱鬧開展，遊戲類股24日先上演慶祝行情，提前反應旺季效應。遊戲通路龍頭智冠（5478）及跨足平台研發的華義（3086）24日分別以173.5元及164元漲停價作收，鈊象（3293）、歐買尬（3687）、大宇資（6111）、宇峻（3546）等業者均收紅盤。

智冠為台灣遊戲通路龍頭，此次參加電玩展的B2B展區，將爭取國際遊戲業者落地台灣時，提供點數、雲端服務及行銷廣告等一條龍式的服務。此外，該公司旗下第三方支付子公司藍新科技，已計畫IPO，成為其旗下小金雞，加上同業LINE Pay連加網路26日將以348元登錄興櫃，市值高達208億元，將掀比價效應。

另一方面，智冠近期陷入經營權之爭，加上董監改選在即，大股東網銀目前沒有出脫持股的動作，籌碼面相對穩定，亦推升智冠24日股價表現。

華義國際被主管機關處置剛結束，遊戲展前夕亦有所表現。該公司日前宣布將進軍印度手機遊戲市場並投入遊戲聯運平台的研發，24日以164元漲停價作收。

遊戲獲利王鈊象電子24日股價漲幅亦有2.48％，收盤價再創2020年9月以來的歷史新高，該公司去年每季營收均呈雙位數成長，2023年稅前盈餘亦來到55.12元，為歷史新高。法人預期，在基本面不變及海外市場仍持續擴展的情況下，2024年的獲利可望再成長。

歐買尬24日盤中一度觸及漲停價，最終以104.5元作收，單日漲幅4.92％。該公司2023年推出自製AI遊戲，重返遊戲市場，近期則是積極投入金流相關事業。歐買尬的Funpoint提供遊戲玩家虛寶交易的金流服務，而另一項業務「簡訊電郵王」，2024年也將與旗下第三方支付子公司綠界科技合作，做為其服務商家的加值服務。

2024年電玩展大宇資將由旗下子公司星宇互娛參展，以代理產品「我想成為影之強者」為主打，該遊戲2023年第四季上市以來，一直在排行榜前10名，表現亮眼。25日邀請原廠製作人竹內正彥到展區與玩家親身互動。而大宇資則是參加商務B2B展區，同步在商務展區的還有網龍及智冠兩家遊戲廠商。