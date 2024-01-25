豐祥健身器材新單在望 營運大補

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機車機構零配件廠豐祥-KY（5288），繼休閒車輛續有新客戶與新開發案，2024年擴大外銷，續推升全年業績外，公司介入健身器材領域有成，下半年可望再獲新訂單，伴隨客戶量產規劃導入量產，將成為豐祥未來2～3年營運成長另一大動能，2024年營收獲利都可優於2023年。

受到越南景氣影響，當地汽機車需求較不如預期，豐祥2023年營收72.67億元、年減9.58％，不過豐祥近年積極強化休閒車輛及健康醫療等領域開拓新客戶及新開發案，再加上材料成本等逐步下滑，挹注毛利率，獲利因此仍維持兩位數成長。

豐祥2023年前三季稅後純益7.25億元、年增13.46％，EPS達10.97元，法人指出，隨高毛利的休閒車事業外銷續成長，估將挹注全年EPS衝上約14元的高水位。

展望2024年，豐祥表示，休閒車輛目前仍有多項新案將陸續出貨，將持續扮演豐祥營運成長的主力，此外，隨著機車及汽車零組件也恢復正常出貨動能，應可挹注全年營收恢復正成長。

事實上，在北美包括HONDA及Harley-Davidson等機車大廠客戶要求下，豐祥也已展開赴美設廠評估，以目前單月出貨北美HONDA最高營收貢獻約新台幣3,100萬元來看，年營收貢獻很快就可穩定達到3億元，因此也有意將前進南卡羅萊納州設廠。

若再加上積極介入健身器材領域有成，估下半年可接獲新單，成為未來2～3年營運成長主力，豐祥看好，未來幾年內業績都可維持一定成長力道。尤其獲利方面，休閒車外銷市場毛利率高，健身器材同樣也屬高附加價值產品，法人看好，未來持續擴大出貨後，豐祥獲利能力可望更上層樓。