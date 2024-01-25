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張麗莉 爭取FIABCI總會長

中華民國不動產協進會理事長

  • 工商時報 林宜蓁
中華民國不動產協進會秘書長黃志弘（左一）、副理事長唐國維（左三）、理事長張麗莉（右三）、常務監事黃志遠（右二）1月22日與媒體餐敘。圖／林宜蓁
中華民國不動產協進會秘書長黃志弘（左一）、副理事長唐國維（左三）、理事長張麗莉（右三）、常務監事黃志遠（右二）1月22日與媒體餐敘。圖／林宜蓁

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社團法人中華民國不動產協進會理事長張麗莉為保有世界不動產聯盟台灣分會在FIABCI的影響力，日前和媒體餐敘正式宣布今年5月將爭取角逐總會長資格，一旦如期當選，有望2026年接掌FIABCI世界會長一職。

據了解，中華民國不動產協進會於1972年由創會理事長、前大陸建設董事長殷之浩創立，2年後加入世界不動產聯盟FIABCI，成為該聯盟台灣分會，現在世界不動產聯盟台灣分會（FIABCI-TAIWAN）名稱，為張麗莉擔任協進會副理事長時正名。

為了悍衛台灣，未來能持續以FIABCI-TAIWAN名義發聲，張麗莉決定投入今年5月FIABCI首席副理事長選舉，取得副會長資格（主要是總會長任期屆滿，都由副會長遞補接任），如果爭取順利，明年任期屆滿將正式升為副理事長，預計2026年可以成為FIABCI世界會長，該舉將是繼殷之浩會長後，第二位出任FIABCI世界會長的台灣人。

張麗莉說，為了讓台灣可以持續在世界不動產舞台盡情發聲，嶄露頭角，協進會在去年12月全球領袖高峰會的年度改選拿下5個委員會副主席職務。

像自己是財政委員會主席及理事會常務理事，副理事長唐國維是亞太委員會副主席，2026年會升為聯盟亞太區首席。常務理事黃鵬言希是仲介商委員會副主席、理事戴育澤為建築師委員會副主席，理事蔡漢霖則為全球卓越建設獎委員會副主席。

他們任務除了要持續在FIABCI國際舞台上為台灣發聲，並持續積極參與不動產聯盟總會活動，像今年5月聯盟舉辦的全球卓越建設獎，台灣共參與16個項目，目的將台灣的優良建築作品推往國際舞台。

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