禾掬旅遊 奪2023國際金旅獎

「國際金旅獎」又被稱旅遊業的奧斯卡，禾掬旅遊於2023國際金旅獎上，甫以「洄瀾秀偉，花蓮三天深度之旅」奪下該獎項，成立僅僅兩年即攬得金旅獎的殊榮，顯示該公司於旅遊業中的卓越成就，更提供國人旅遊的新選擇。

疫情解封下，帶動旅遊業成長，董事長莊和菊表示，禾掬向來以高品質的旅遊為目標，以不緊湊的行程及慢活的方向為規劃，在挑選飯店上，盡可能會以特色、不易訂房及行程景點上的安排為考量，此次的洄瀾秀偉深度之旅，挑選了花蓮兩宿知名飯店，秧悅、晶英為首選，有別以往眾人對於旅遊交通上的認知和刻板印象，禾掬於該次的交通上選擇了台鐵新型自強號；騰雲座艙，希望旅客在交通工具舒適度上，也能夠有全新的體驗感。

在行程規劃上，禾掬也是別有用心，考慮到花蓮的獨特景色與原住民文化，特安排馬太鞍文化之旅，不僅享園內導覽解說的服務，更能親身體驗麻糬、頭飾DIY的樂趣，同時參與阿美族傳統舞蹈，感受原住民熱情及文化魅力，在景觀上除太魯閣國家公園參訪，也以沙灘車體驗及天空之鏡網美景點，享受花蓮海岸特殊地形，體驗飆沙衝水快感，留下難忘的照片及回憶。在美食佳餚上，規劃當地特色菜色與餐廳拿手菜餚，兼具色、香、味、形，體驗後山飲食文化的饗宴。

而在2024年的規劃中禾掬將推出「北九州療癒溫泉」的國外旅遊，持續以最貼心的態度迎接更多的冒險，共同創造更多屬於禾掬與旅客的精采故事及回憶。