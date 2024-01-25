元易生技 開創美味保健新世代

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位於中央研究院南院的元易生技，致力於研究DHA領域，團隊由生物科技領域及醫療專業的資深教授、醫生共同組成，以藻類DHA專門店自許，並以有效、安心、美味、健康、快樂等五大產品發展核心，回歸開發食物本質，打造無藥感保健食品，開啟保健食品結合食物的新時代。

楊惠郎教授身為元易生技重要人物，一生致力研究創新，作為哥倫比亞大學研究員及成大生物科技所教授、主任等多項身分，生涯中屢屢獲得國內外大獎肯定，並有幸在近幾年退休教職生涯後回歸初心創立元易生技持續研究，實現造福社會大眾心願。

楊惠郎說過，人最大的希望就是健康的活到100歲，而如何健康的活到老，就是所有人一生的課題。而人類器官並不像機械零件部品，雖都有使用年限但卻不能隨意更換，但卻可以靠著保養達到延長使用年限及壽命，更加告訴我們應該去形成主動式的健康管理，達到保健身體的重要性。經過國際多年來各方面研究證實，二十二碳六烯酸又稱DHA，可以調整體質並維持健康，而在市場上眾多的DHA產品，元易生技並是當中的佼佼者。

元易生技創立宗旨為研究創新、具大量文獻及長期實驗證明可健康吃、美味吃的保健食品。在較容易有腥味的膠囊上，元易生技降低了DHA原有的腥味，並以創新的方式替換了多數人不喜歡的膠囊，發展各項品項商品，廣受民眾好評。元易生技的創新，突破大眾對於保健食品的認知，為保健食品開創新時代的里程碑。