復華看今年台股 五族群有戲

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復華投信看2024台股走勢

復華投信24日舉辦「2024股債躍龍門 科技、台股贏家展望投資」說明會指出，隨著美國通膨持續降溫，預期3或5月聯準會（Fed）將降息，支持股市評價回升，在AI放量及半導體復甦的情況下，台股基本面有撐看好五大族群，且外資有望持續回補，皆有助台股震盪走高，預期第三季在美國總統大選前震盪修正、選後可伺機加碼股債。

復華投信投資協理朱展志指出，2024年股債的資產配置上，開春由於計息預期和財報帶動股市上漲，直到第一季末可增加公債與投資等級債的配置。股市走勢方面，第一季Fed試圖壓低市場降息預期，利率震盪回升、股市因資金行情而震盪走高；第二季市場預期Fed利率政策明朗，利率向下、股市財報行情而樂觀走高。

需注意的是，第三季已經開始降息，可能因利多出盡、短期股市漲多修正，直到第四季，美國總統選舉落幕，股市進入傳統旺季，政治不確定因素消失，可伺機加碼股債；產業方面，半導體景氣逐季復甦增強，CoWos產能在年中開始大量開出，手機、PC恢復成長，科技業獲利預期上修。

朱展志也說，今年台股主動選股會有較大「創造超額報酬」的空間，由於台股成分股中位數的獲利增長（30.7％）預計將高於整體台股指數（20.7％），顯示台股投資花費時間選股，獲得超額報酬機會較大。

復華投信投資副理黃俊瑞表示，科技業的典範不斷在轉移，2024年產業回到擴張循環，台股大趨勢上有AI新王牌，股價在利率的影響過後，終將回到基本面的成長性，其中看好五大族群：一是AI與高速運算，提供AI所需的高速運算晶片及雲服務供應鏈；二是半導體供應鏈，涵蓋先進製程、精密設備等領導廠商，這兩大族群最為看好。

三是電動車，因銷量增長，帶動車用零組件需求及軟硬體應用；四則是新能源，永續環境與ESG趨勢，聚焦新能源的生產、儲存及運輸等；五為自動化／智慧化，提升效率與降低成本的工廠自動化機器人、零售與物流智慧化管理。

復華投信分析，CoWoS產能預期於2024年第二季大量開出，有利AI供應鏈營運動能，相關供應鏈的股價可望提前於今年首季轉強；整體2024年台灣企業獲利轉為雙位數成長、預估成長率19％，且股市評價處偏區間中下水準、預估2024年本益比15.6，而過去五年區間在9.1～20.3之間。