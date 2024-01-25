13檔法人加碼補漲股 出線

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本周以來法人加碼補漲股

台股高檔震盪，24日盤中再往高點挺進，惟調節賣壓湧現，加權指數終僅小漲1點。法人預料中長期資金流入動能持續，短線盤勢震盪下，以低基期、落後補漲股表態空間較大。

此外，美國聯準會將於下周召開利率決策會議，市場靜待本周將出爐的經濟數據，並且觀望歐洲央行的會議結果，美股四大指數呈現漲跌互見，標普500指數連續第三個交易日創歷史收盤新高。值得關注的是，美股科技七雄即將出爐的財報，將決定美股能否延續最近的上漲動能。

加權指數早盤最高來到17,944點，已逼近前高17,956點，指數近關情怯，尾盤回落至平盤。不過，目前大盤均線、指標仍有助多頭，量能也未見失控情況，隨著中國大陸實施降準，釋出資金活水，為農曆年前刺激股市大禮，研判台股有望受惠，帶動指數挑戰高點、突破萬八，補漲效應可期。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，「看大做小」為短線盤面操作動向，重點在於多頭效應持續往外擴散，上攻動能由權值股轉向股價相對落後、低基期、低價股上演補漲行情。

群益投顧分析師張聰傑指出，受德州儀器財測遜於預期影響，顯示工業、車用電子需求疲弱，導致電子族群震盪調整，壓抑多方人氣。不過，多方人氣轉由傳產橡膠、塑膠、觀光餐旅、玻璃陶瓷接掌，類股漲幅逾1％。整體來看，指數盤初衝破17,900點後走低，但在買盤拉抬下仍順利翻紅作收，短多格局未遭破壞，可以根據短期技術面變化換股操作因應。