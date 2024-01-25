台股站穩月線上 布局AI股好過年

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總經與市場分析：在上周美國聯準會（Fed）官員於緘默期之前的一系列談話後，市場修正先前過分樂觀的降息預期，根據CME FedWatch Tool，截至1月23日利率期貨價格隱含3月FOMC會議降息機率已降至49.3％，相較於月中通膨數據公布後3月降息機率一度升至近80％，目前市場預期已合理許多。

若聯準會要在3月FOMC會議啟動降息，台灣時間2月1日凌晨公布的FOMC會議結果就必須給出降息暗示，然而就目前數據來看聯準會沒有調整利率的急迫性，因此出現降息暗示的機率不高，投資人提前修正預期有助於避免屆時會議結果對金融市場造成過大的衝擊。

降息預期調整的過程中也導致美債殖利率及美元回升，但科技股在台積電給出樂觀展望後重啟漲勢，推升S&P 500指數改寫新高；由於去年第四季以來股市估值在市場期待降息的挹注下水漲船高，因此基本面復甦腳步能否跟上估值就顯得格外重要，近期美國科技龍頭將陸續公布去年第四季財報，將會是市場以放大鏡檢視的關注焦點。

台股投資方向：

距離農曆年封關僅剩八個交易日，元月台股在經歷總統大選及美國科技股修正呈現大幅震盪，上周在台積電法說會指引市場明燈，重點在於AI營收至2027年營收占比從10％～15％上修至15％～20％，顯示AI需求比先前預估更加強勁，一掃美國對中禁令陰霾。此外，未來AI五年需求複合成長率（CAGR）50％以上，CoWoS產能持續擴增，目前持續供不應求，定調AI將是今年產業的主軸。

接續美股科技業財報，美超微在財報公布前報喜，受到AI伺服器的強勁需求，美超微（Supermicro）預計截至2023年12月的2024會計年度第二季營收將為36億～36.5億美元，明顯高於先前預測的27億～29億美元，也高於市場平均預期的30.6億美元，近期股價創下485.86美元新高，正式財報將於1月29日公布；AMD也預計將於1月31日公布財報，也攸關封關前AI股的走向。

在資金面部分，主要還是觀察美元指數，美股指數在2022年創下114.78元高點後開始回檔，對應台股也來到12,629點低點，之後美元指數去年創下99.58元低點，台股創下17,463點波段高點，之後美元指數反彈107.348元，台股一度跌破年線來到15,975點，美元指數對外資資金面有絕對的影響，近期美元指數101～105元區間將是資金面重要觀察指標。

綜合以上，若以今年開年走向來觀察，投資主軸也將由資金面主導轉向基本面選股，選股策略將決定2024年投資績效。金龍年上半年仍將持續震盪，低點落在第二季，下半年受惠Fed降息與結束QT（量化緊縮），外資將開始回補台股。金龍年操作策略需要耐心面對市場波動，第二季布局績優權值股與題材股，下半年豐收投資成果。