低軌衛星夯 昇達科營運看旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

昇達科近六季損益

昇達科（3491）公布2023年營運自結，其中，全年稅後純益2億元，較前一年下滑約26％，每股稅後純益3.2元。昇達科強調，雖然2023年營運受到網通產業去化庫存影響，但該公司掌握的新產品在2023年第四季已有不錯進展，且目前低軌衛星相關接單已逾2億元，2024年預期在低軌衛星商機帶動下，營運成長可期。

昇達科2023年全年營運雖然下滑，但該公司表示，具備公司核心技術優勢的新產品，已在2023年第四季見到不錯的進展，因而推升2023年第四季毛利率達到46.4％，此毛利率也是2010年第三季後54個季度以來的新高點；而其中微波類產品毛利率在2023年第四季已超過55％，當中高毛利產品出貨比重提升更是推升毛利率的關鍵。昇達科表示，此項趨勢將會在2024年延續並攀高。

產業面上，昇達科指出，在低軌道衛星應用發展方面，隨著產業中衛星製造技術的提升、小型衛星的創新發展與衛星發射成本的快速下降，已持續促進全球衛星發射數量快速增加，目前已有接近1萬顆的商用衛星，其相關的物聯網、機聯網等應用商機，帶動衛星終端設備的發展，讓使用者在移動中使用衛星訊號，與不同衛星間訊號快速傳遞，特別是船舶、航空器、車輛或偏鄉等重點應用需求，更讓產業蓬勃發展，昇達科已因應客戶要求積極擴大生產規模，拓展東南亞生產基地、提高產能，以滿足客戶端需求的強勁增長。

昇達科表示，展望2024年營運，全球通訊產業發展持續升溫，相關基礎建設與來自客戶端的需求日益迫切，以目前昇達科已接獲衛星通訊相關訂單已有2億元的規模而言，衛星通訊產品已是2024年營收增長的最大動能。

此外，2024年3月19日起在美國華盛頓特區登場的衛星展，預計仍是各業者展現實力的場合，昇達科除擴大規模再次參展外，此行亦將與多家客戶深入洽談商務合作開發事宜，預期此行昇達科將持續展現實力，蓄積未來營運成長動能。