崇越電 Q1營收拚恢復年增

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揮別2023年12月的盤點時機，2024年元月營運逐步恢復正常，儘管市場需求仍未見大幅回溫，但身為景氣斥候站的矽利光（silicone）特化通路商崇越電（3388）卻感受到近期拉貨有比2023年12月好一點，樂看2024年元月營收應有機會優於2023年12月。

力挽經濟困境，中國央行24日宣布降準2碼，放錢人民幣1兆元（1,390 億美元），擬為低迷的中國市場注入買氣。針對熱錢回流，是否會帶動市場買氣？由於先前中國也曾有過幾次降準和降息，但最終結果多半是雷聲大，雨點小，對於此次中國央行降準降息，崇越電維持比較謹慎的看法，認為相關效應恐還要再觀察看看。

惟觀察近期市場買氣，崇越電表示，2023年12月因為進入盤點期，到最後一周幾乎很多廠商都沒有在拉貨，致2023年12月營收回落到5.47億元，月減11.9％、年減1.3％，然隨元月工作天數恢復正常，預期元月營收也會回溫，內部則期待2024年首季可重返年增軌道。

針對市場需求是否已出現回溫？崇越電表示，需求回升的速度有點慢，目前還看不太清楚，不過可以肯定的是「沒有比較差」。

在前景不明下，崇越電表示，會先把重心放在蹲好馬步、特別是新產品的研發上，除針對2024年熱燒的AI伺服器散熱材料與供應商展開合作開發外，另在電動車部分，亦有幾個產品在研發中，並已有部分散熱材料、電動車相關的EV線、電池負極材料已付諸銷售。

除了橫向整合外，崇越電亦與主要供應商信越化學（Shin-Etsu Chemical）強強聯手，開發高機能品+高附加價值品為核心的產品，崇越電透露，另也會配合信越化學2023年10月新設的Sustainable Silicone Business Development Department，開發具ESG導向、對環境友善的矽利光產品，藉以擴展新的產品線。