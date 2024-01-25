看好雲端安防 晶睿2024有望重拾成長

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安控龍頭晶睿通訊（3454）2024年將重返成長軌道，看好雲端安防市場，其智慧型雲端安防服務VORTEX，新增VORTEX Connect功能，2024年預計再推出VORTEX Connect PRO進階專業版，即日起開放企業體驗BETA版，近期也將提供訂閱服務。

展望2024年，該公司產品均具備AI分析、雲端服務及具備邊緣運算能力。在設備生產方面，雙軌並行，一方面增加自動化產線，加速生產效率，也赴越南設廠，降低生產成本。

VORTEX新功能VORTEX Connect，此為內建於晶睿通訊網路錄影機（Network Video Recorders，NVR）的軟體服務。用戶不需汰換既有網路攝影機，現有設備即刻可以上雲，並滿足跨裝置的安防需求。

根據2023年安防報告，全球雲端軟體服務的營收，近5年年複合成長率（CAGR）達22％。整體全球影像監控及服務（VSaaS）2023年營收的成長超過28％。

晶睿表示，2024年度將推出專業版本VORTEX Connect PRO，其特色為，可大幅提升設備連線數目，組織可分配至1,000名用戶，並兼顧隱私權存取，可隨時撤銷或變更現有用戶設定，具備管理彈性。另外，重要事件片段可進行雲端封存及備份，降低因硬碟毀損、錄影資料空間不足的風險。同時也會自動更新設備韌體，降低用戶維運時間與成本。

VORTEX Connect將可串接晶睿通訊全新系列NVR產品，無需部署PoE交換器，內建趨勢科技防毒軟體。

晶睿2023年營收為91.62億元，年減7.9％。前三季每股稅後純益為4.68元，低於前一年度同期的5.3元。