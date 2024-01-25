群聯AI落地應用服務 打入金士頓、華泰供應鏈

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群聯（8299）24日宣布推出自主研發的AI落地應用服務方案「aiDAPTIV+ AOI」，已成功導入遠東金士頓與供應鏈夥伴華泰電子（2329）的SMT產線AOI系統，有助於提升AOI直通率，降低人力檢測的良率不穩定性。

群聯於2023年7月發布自主研發的AI人工智慧運算服務「aiDAPTIV+」，是透過群聯獨創整合SSD的AI運算架構，將大型AI模型做結構性拆分，並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行，以達到在有限的GPU與DRAM資源下，最大化可執行的AI模型，預計能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本。

遠東金士頓科技全球製造副總經理蔡錫銘指出，金士頓的SMT生產線的產品種類多，且複雜度較高，由於現有的AOI供應商檢驗能力的限制造成誤判率高。導入群聯的aiDAPTIV+ AOI方案後，整體AOI的直通率在很短的時間內，便提升了8％左右，降低誤判的成效良好。

金士頓將持續與群聯團隊合作，在不久的將來金士頓的SMT產線的AOI誤判率，可以有效降低，整體直通率提升至99％以上。

華泰董事長董悅明表示，群聯的aiDAPTIV+ AOI方案，透過約三至四個月導入，雙方團隊密切的透過AI影像學習，順利將華泰SMT AOI直通率提升至95％左右。