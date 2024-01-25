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樂事綠能2023獲利 五年最強

受惠電網計畫，每股稅前盈餘達1.02元；2024太陽能標案加持，營運會更好

樂事綠能受惠台電強韌電網計畫，自結2023稅前盈餘1.53億元，每股稅前盈餘1.02元，創近五年新高。圖／本報資料照片
樂事綠能受惠台電強韌電網計畫，自結2023稅前盈餘1.53億元，每股稅前盈餘1.02元，創近五年新高。圖／本報資料照片

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樂事綠能近年營運表現
樂事綠能近年營運表現

機電大廠樂事綠能（1529）因台電強韌電網計畫而受惠，自結2023全年合併稅前盈餘1.53億元，每股稅前盈餘1.02元，獲利創近五年新高。樂事綠能表示，台電在手訂單逾6億元，拿下國道高速公路台南仁德及南投兩服務區建置太陽能光電案場標案，2024年營運可望優於2023年。

樂事綠能自結2023年12月合併營收1.1億元、年增196.48％，主因是亭置式變壓器、比流器等器材及配電盤等重電設備出貨給台電所致。單月營業利益0.11億元、合併稅前盈餘0.23億餘元，每股稅前盈餘0.16元。

樂事綠能2023年第三季本業雖有獲利，但因認列未實現投資股票金融評價損失0.93億元，單季每股虧損0.29元，前三季EPS從上半年0.87元降至0.57元。樂事綠能指出，2023年第四季台股上漲，第三季提列未實現投資股票金融評價損失全數回沖。自結2023年合併營收7.14億元，年增幅171.36％，營業利益0.95億元、合併稅前盈餘1.53億元，每股稅前盈餘1.02元。

樂事綠能指出，公司目前台電強韌電網計畫釋單金額超過6億元，以變壓器為主，還有比流器及比壓器等產品訂單。樂事綠能2024年尚無幫人建置太陽能光電案場（EPC）訂單，自薦太陽能光電案場主要接獲高速公路台南仁德及南投兩服務區建置太陽能光電案場，建置容量總計5MW。

樂事綠能進一步指出，公司2024年營收除台電標案外，主要是太陽能光電案場目前累積建置容量31MW，2024年售電收入估1.6億～1.7億元，全年營運可望勝過2023年。

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