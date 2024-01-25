千附精密 龍年營收拚增雙位數

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千附精密近年營收

千附精密（6829）與晶片微影設備廠商艾司摩爾（ASML）合作關係，愈發緊密。千附精密董事長張瓊如24日表示，雙方合作從早期精密加工能量、表面處理，再延伸到組裝測試，目前公司提供ASML從零組件到模組的垂直整合製造服務方案。而針對2024年營運，千附精密表示，全年營收有機會較2023年呈現雙位數的成長。

台灣ASML的EUV概念股，包括帆宣（6196）、家登（3680）、公準（3178）等業者。千附精密在光電及半導體設備精密零組件，著墨很深。例如，真空腔體加工，是公司的營運強項，千附精密與ASML強強合作，以期有機會再升級成為另一家ASML的EUV概念股。

至於嘉義縣馬稠後新廠籌設案，千附精密指出，公司2022年9月以約5.76億元，取得馬稠後產業園區後期產業用地逾1萬坪土地。張瓊如強調，馬稠後新廠將進入廠區細部規畫階段，預計2024年中會正式動工興建，預定2026年第一季進駐啟用，增加公司產能。

張瓊如認為，半導體設備產業景氣會逐步回溫，顯示器產業也因OLED大尺寸需求明確，可帶動設備投資意願，預期設備需求將逐年增加，加上航太及國防產業整體市場需求，已相當明確，讓千附精密2024年營運朝正向發展。

張瓊如說，千附精密與ASML合作，早期以精密零組件製造為主，2023年起跨足到次系統模組代工，利用千附精密原來的精密加工能量，表面處理延伸到組裝測試，提供ASML從零組件到模組的垂直整合製造服務方案。

千附精密說，雙方相關合作專案，未來將隨ASML生產計畫逐步移轉擴充，預期相關營收將隨導入產品逐年增加，新產品銷售也是。

千附精密專注生產、加工製造，包括民用航空機身金屬結構和引擎零組件、光電及半導體設備精密零組件，均具備完整的航太級精密的車、銑加工技術和能量。