世界健身 掛牌首日跌破承銷價

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世界健身-KY（2762）24日以每股132元掛牌上市，成為運動休閒類股重量級生力軍，不過投資人不領情，股價開低走低，終場收119.5元，跌幅9.47％，成交量3,129張，出現罕見掛牌首日跌破承銷價的窘況，等於中籤投資人一張現賠1.25萬元。

世界健身蜜月行情失靈，同樣身為健身業的柏文（8462）24日股價也遭池魚之殃，下跌6元收118元。柏文強調，2023年合併營收42.96億元，年增19.13％，且公司2024年計劃展店9家，說明公司營收仍有望持續成長。

世界健身24日上市首日，外資累計賣超848張，是世界健身股價慘跌的主因之一。世界健身強調，公司上市首日，少部分早期認股的外籍原始股東，因資金規畫而賣出持股，造成賣壓，但強調公司財務基本面和未來營運展望，都是樂觀看待。

業界分析，世界健身除早期小部分的認股投資人，首日賣股獲利了結，還有一個潛在原因，就是健身業屬內需市場，營運泰半呈現穩定成長趨勢，不像外銷廠商常有大訂單加持，出現營收暴衝市況，或像是AI概念股因產業前景看俏，投資人都抱持長期持有，而非上市的首日，就急著賣股。

世界健身的商標，是由公司董事長柯約翰自美國引進，除台灣、中國大陸、香港及澳門獨家授權外，尚有日本、泰國及菲律賓等地的優先授權權利，未來將尋覓適合機會，複製在台成功經驗，在海外設點，進而擴大營運規模。

法人表示，世界健身已進入疫後業績復甦階段，疫情前，每年拓點超過10家，疫情期間則每年拓點超過5家，2024年除加速拓點計畫外，將同時擴增零售等交叉行銷方式，而台灣健身市場滲透率目前僅為4.99％，若未來能達到美國市場21.2％的滲透率，產業未來發展深具成長潛力，樂觀看待中長期展望。