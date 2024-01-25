台中太平猛漲 3檔營建股樂

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近幾年台中大型重劃區圍繞著台74線發展，被視為首購族熱區的台中太平區，在上市櫃建商如順天（5525）、櫻花建（2539）、坤悅（5206）等爭相購地持續推案下，近三年來預售新案成交單價從2字頭一路衝上4字頭，其中總銷達31.5億元的「順天蘊華」預售大樓案，目前實登最高單價來到47.54萬元，創下區域單價新高，布局當地的建商營運添利。

順天建設深耕太平區，繼總銷28億元的「順天緮華」預售案熱銷後，2023年底再度於太平區推出「順天蘊華」預售案，總銷達34.5億元。順天2024年預計將有台中潭子區完銷案「順天豐華」完工交屋，總銷21億元，成順天2024年主要營收來源。

此外，櫻花建同樣積極於太平區推案，鎖定年輕首購族，目前線上有幾近完銷的「大櫻國倫敦花園」案，總戶數327戶，總銷金額39.5億元，預計2024年完工交屋；櫻花建近期開案的「昕光之櫻」，基地面積3,217坪，總戶數459戶，總銷高達68.2億元，預計2025年交屋入帳；不僅如此，櫻花建還手握太平區「福億段」土地2,105坪，未來推案總銷估達35億元。

同樣鎖定首購族群的坤悅開發，2023年第四季也在太平區推出「坤悅涵仰」預售新案，基地面積1,330坪，規劃樓高18層住宅大樓，總戶數167戶，總銷金額29億元，預計2027年完工交屋。