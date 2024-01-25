國化 成交倍增創波段高

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國化（1713）受資產活化與轉投資雙挹注，股價在特定買盤進駐拉抬，最高來到46.45元，終場收45.9元，漲幅7.99％，創波段新高，成交量比前一日倍增至1,049張，其中外資買超219張。多空量能強勢向上，超越所有均線。

將出售高雄廠舊址土地兩筆，位於亞灣特區，為5G AIoT新創園區核心地段，且鄰近夢時代購物中心旁，加上高雄多功能經貿園區都市計畫將興建住宅比增至30％，2月5日開標，總底價49.08億元。另，新屋廠1,047坪土地出售案也開始接觸買家。