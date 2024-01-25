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波力 開低走揚鎖至終場

波力日線圖
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波力-KY（8467）遭列為處置股票，12日～29日改採人工撮合，但因打入法國空中巴士複材製品供應鏈，24日出現開低走高的戲劇性走勢，收盤前一個多小時，股價拉至漲停173.5元鎖死至終場，大漲15.5元收盤，突破所有技術線型反壓。

波力是全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠，也生產羽球拍，疫情前開發出碳纖維複合材料汽車輪圈，還在拓展市場。與漢翔攜手拿下法國空巴飛機複材次結構件供應商資格，2024年上半年量產複材次結構件出貨，將應用在空巴A320系列飛機上。

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