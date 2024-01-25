全漢搶進儲能 今年重返成長

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全漢2023年營運

全漢（3015）拚2024年營收重返成長，積極搶進太陽能、儲能等再生能源應用商機，在今年一開春就搶推LightUp系列離網型太陽能逆變器和EnerX 3000儲能系統的全新綠色能源解決方案，力拚淨零商機。

電力供應是人類生活的必須，然受限於缺乏興建基礎供電設施的資源，迄今仍有很多偏鄉無法順利用電，著眼於此，全漢宣布開發出LightUp系列離網型太陽能逆變器和EnerX 3000儲能系統等解決方案，並針對部分產品提供可搭配電力監控程式的內建藍牙介面，另採具相容性高的BMS設計，方便選用各式不同的電池模組組成儲能系統。

新品才剛上路，全漢強調，目前只有230V的版本可以先行販售，不過，其他系列產品的研發已就緒，待年後，拿到安規證書後，就可以全線開賣。

全漢切入太陽能、儲能等再生能源應用不久，以去年前三季產品組合言之，儲能占比僅5％，相較於電競占比24％，工控估占2成（IPC）、網通17％，PC文書機占8％，雲端和EDGE為8％、醫療5％、其他占14％，儲能占比仍低，惟看好儲能商機今年將持續發酵，預期未來來自儲能的占比仍會繼續提升。

全漢去年營收131.87億元，呈年減5.09％，然因電競市場回溫，PC庫存去化暫告一段落，再加上搭上AI列車，推升雲端及邊緣運算伺服器等出貨成長，高功率、高瓦特數電源出貨拉升，產品組合明顯優化，推升去年第三季毛利率以20.6％創新高，展望今年，全漢表示，仍將以力拚成長為目標，為因應成長需求，新建的越南新廠現正在申請安規認證中，預訂今年第二季進入量產，主力產品為PC電源和外接式電源供應器（ADAPTER）。