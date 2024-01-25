研華 馬國設亞太共享服務中心

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工業電腦龍頭研華（2395）24日宣布，為提升亞太地區服務範疇，正式於馬來西亞檳城設立「亞太共享服務中心」，並與越南石油集團Petrolimex旗下系統整合商Piacom簽訂合作意向書，展開亞太服務中心的首件服務專案，同時啟動「產學共創全球拓展計劃」。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示，於檳城設立亞太共享服務中心是研華落實「中國＋1」策略的第一步，希望有效實現產業深耕與落地，以及強化區域核心競爭能耐與在地化服務等目標，培育自家的產業方案集成團隊，以服務與協助區域用戶與項目落地，並與多間大學簽訂產學合作，藉此布建從校園、服務中心至產業落地後完整的人才發展生態系。

張敏忠指出，此次與越南石油集團Petrolimex旗下系統整合商Piacom針對加油站產業簽訂合作意向書，共創合作軟＋硬的完整解決方案，象徵研華在區域所建置的產業方案集成團隊，能有效協助產業用戶專案落地與深耕。

研華亞太共享服務中心除了提供一般區域客戶維修服務、擁有兩條產品組裝，以及專案整合與技術諮詢顧問外，並將重點服務泰國、越南、印尼等東南亞國家客戶，也將協助其他亞太市場包括巴基斯坦、菲律賓等有數位轉型與AIoT技術需求的客戶。

另將於中心內成立共創新興事業的創新中心，展示與產業生態夥伴所共創的行業解決方案。

研華表示，成立亞太共享服務中心不僅象徵研華擴大亞太市場布局，更將進一步聚焦在地人才培育、產學合作、工程集成，並且加深與亞太地區共創夥伴合作解決方案，也期望亞太服務中心的服務能將完整產業生態圈複製，並輸出至亞太地區其他各地。