證交所 兩周審議七家上市案

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臺灣證券交易所積極推動優質企業上市，2024年開年來，加速審議通過平和環保（6771）、麗彤（6539）轉投資的向榮生技（6794）、億而得（6423）、日友轉投資的青新（6951）、大眾控（3701）轉投資的攸泰科技（6928）、巧新（1563），26日將審議安國（8054）轉投資的鈺寶（3150）上市案。

證交所在短短兩周內，密集召開上市審議委員會，寫下多項新紀錄。

一、七家公司創史上最短的時間內審議最多家數。

二、只有攸泰科技及巧新是上市一般板，其餘五家都是創新板。

三、七家中有四家「母以子貴」，為上市櫃轉投資子公司。

證交所26日將審議安國轉投資25.98％的鈺寶創新板上市案，鈺寶董事長同為安國董事長羅森洲，實收資本額4.19億元，主要產品包括無線音訊控制晶片及模組等。110年及111年稅前純益各7,096萬元及6,033萬元，112年前三季小虧607萬元，每股稅後純益（EPS）則各為2.33元、2.15元及-0.21元。

證交所24日審議通過大眾控轉投資50.44％的攸泰科技，董事長也是大眾控董事長簡民智，實收資本額7.5億元，產品包括產業電腦、嵌入式板卡及其周邊零組件等。111年稅前盈餘2.15億元，112年前三季2.77億元，EPS各3.13元及2.99元。

證交所24日審議通過巧新上市案，董事長為黃聰榮，實收資本額21.43億元，主要產品為鍛造鋁圈、再生鋁棒及鍛造鋁懸吊系統零件；111年稅前盈餘為7億餘元，112年前三季5.67億元，EPS各2.9元及2.15元。

證交所23日審議通過日友轉投資66.04％的青新創新板上市案，董事長為張芳正，資本額為4億元，主要業務包括醫療及事業廢棄物清運服務、廢水處理及青新木製造業務等。110年及111年稅前盈餘各5,200萬元及1.11億元，2023年前三季為8,265萬元，EPS各3.51元、2.64元、1.64元。

證交所18日通過億而得創新板上市案，董事長為黃文謙，實收資本額為2.68億元，主要產品包括可複寫嵌入式非揮發性記憶體IP授權及技術服務。110年稅前盈餘4,321萬元、111年8,137萬元、112年前三季3,438萬元；EPS各1.44元、2.72元、1.08元。

證交所15日審議通過麗彤轉投資18.39％的向榮生技創新板上市案，董事長為蔡意文，資本額為5.546億元，主要業務包括再生醫學領域脂肪幹細胞新藥研究開發及幹細胞技術應用，幹細胞新藥仍在研究開發階段，營收來源主要是銷售高濃度外泌體幹細胞分泌物產品、特管辦法之細胞製劑以及委託開發暨製造服務業務（CDMO）。110年及111年稅前虧損各為8,637.4萬元及9,115.5萬元，2023年前三季虧損5,920萬元；每股稅後虧損各為2.29元、2.2元、1.11元。

證交所12日通過平和環保創新板上市案，董事長為吳明陽，實收資本額為2.92億元，主要產品為廢污水代處理、廢水處理藥劑及耗材製造及銷售、廢棄物清除等。110年稅前盈餘為1.97億元，111年1.74億元，112年前三季1.15億元，EPS各5.44元、5.2元及3.38元。