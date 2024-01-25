櫃買交易競賽 贏家出爐

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櫃買中心為推動上櫃權證、股票造市及ETF等業務，於112年舉辦了多項競賽獎勵活動，各獎項得主均已出爐，23日下午盛大舉辦了聯合頒獎典禮，由櫃買中心總經理李愛玲主持。

李愛玲表示，上櫃權證112年發行檔數為1萬6,365檔，日均值達到7.19億元，分別較111年大幅成長43.41％及32.17％，感謝各大券商的戮力推動，並看好今年權證市場仍會持續成長。

櫃買中心特別選出上櫃權證買賣金額、周轉率及業績成長表現優異的權證發行人與推廣上櫃權證績優的證券經紀商進行頒獎，公開表揚證券商對上櫃權證市場的支持與貢獻。

櫃買中心為提升體質健全、獲利良好但流動性較低上櫃股票的交易動能，在110年6月底推出了上櫃股票造市者制度，制度實施兩年多來，證券商持續踴躍參與，造市者所選取的造市標的持續增加，報價義務達成檔數接近100％，對報價義務達成標的之流動性及投資人成交機會有相當的助益。櫃買中心也特別針對112年參與上櫃股票造市業務表現優異的證券商進行頒獎，勉勵其為櫃買市場創造交易動能。

此外，ETF推動也取得好成績，李愛玲表示，去年是ETF「豐收的一年」，112年度上櫃ETF日均值高達51.76億元，較111年度的9.27億元，成長超過4.5倍，其中逾50億元來自債券ETF，顯示債券ETF買氣受到債市交易熱絡帶動，而明顯成長。

112年底債券ETF市場規模達1兆9,979億元，全年度總成交金額1兆2,120億元，全年累計交易人次更一舉突破了130萬人、達133萬人，較111年度成長近8倍；因此，櫃買中心特別頒獎給ETF發行人與證券經紀商，表揚其對ETF市場的貢獻。

展望今年，李愛玲也透露，櫃買中心目前也積極針對主動型ETF、多資產型ETF等新商品進行研議，盼未來能推出更多商品，提供市場投資人多樣化的選擇。

櫃買中心交易競賽獎勵活動共分五大類別，其中，上櫃權證競賽獎勵活動有四大獎項，包括：權值造極獎、權速暢流獎、權力衝刺獎、權心活絡獎；上櫃股票造市者競賽獎勵活動也有三大獎項，包括：聲名大造獎、登峰造極獎、造市有成獎；股票ETF競賽獎勵活動有E起發財獎；上櫃ESG ETF交易獎勵活動有E鳴驚人獎、ESG特別加碼獎；而ETF證券商業績競賽獎勵活動，則亦有三大獎項，為E門豪傑獎、E起富櫃獎、E定富櫃獎等。

其中，不少券商去年推廣各項商品不遺餘力，在頒獎典禮中獲得高度肯定、一舉囊括多項大獎，例如：群益金鼎證券在權證獎項取得不俗成績，在「權速暢流獎」、「權力衝刺獎」兩大項目中雙雙摘下首獎，另也獲得「權值造極獎」第二名；元大證券則在權證競賽的「權值造極獎」、上櫃股票造市的「聲名大造獎」及「權造市有成獎」，以及ETF的「E起富櫃獎」皆榮獲首獎。

此外，元富證券本次也是一舉勇奪三大獎項的冠軍，在包括上櫃ESG ETF交易獎勵活動「E鳴驚人獎」、「ESG特別加碼獎」及上櫃權證獎勵競賽「權心活絡獎」等三大獎項中均取得第一名的好成績。

值得留意的是，櫃買中心本次也特別頒獎表揚中信投信，表彰該公司對上櫃ETF市場的貢獻，李愛玲表示，去年5月掛牌的中信上櫃ESG 30 ETF（00928），是全台首檔全上櫃股票的ESG概念ETF，意義非凡。中信投信在股票ETF競賽獎勵活動中榮獲「E起發財獎」首獎，成為本次各大獎項中唯一獲獎的投信業者；完整得獎名單請至櫃買中心官網查詢。