台指期 外資淨空單再減

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台股24日以小漲開出後，一度衝高70點收復17,900點大關，即時引來賣壓，終場加權指數上漲1點收17,875點，台指期上漲35點收17,903點，期現貨正價差27.17點；電子期轉為正價差1.68點、金融期正價差縮至2.01點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少556口至729口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少964口至483口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少329口至900口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,200點。全月份未平倉量（put/call ratio）由1.39降至1.25。VIX指數下跌0.06至13，整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨表示，周二公布的美股財報喜憂參半，部分企業業績打壓大盤，3M因2024年財測不如預期大跌11.03％，AI類股漲勢暫歇，終場美股四大指數漲跌互見，市場靜待本周美國第四季GDP數據、12月PCE（個人消費支出物價指數）報告。

盤面上，權值股的聯電、聯發科開高震盪，鴻海、廣達、台達電等表現弱勢，享政策利多的重電族群延續前一日的漲勢，華城、士電、大同漲幅均在1％之上，觀光、航運、鋼鐵等傳產族群表現有撐。整體來看，加權指數24日收上下影線黑K朝17,900點逼近，惟短線漲多壓力大，使得買盤追價意願降低，不過考量台股短線仍具有上漲動能，加上國際偏多氛圍有利多方表態，預料行情將延續高檔震盪走勢。