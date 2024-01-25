重電股歡呼 大同、中興電權證靚

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受俄烏戰爭影響，國際能源價格居高不下，台電2023年未經審定的虧損初估約1,985億元，後續電價是否再調漲，審議委員會將於3月開會討論，重電族群獲利增添想像空間，大同（2371）、中興電（1513）受惠漲價題材帶動，短線股價有望「撿到槍」，扮演盤面強勢焦點。

台電財政情況連年赤字，目前已累計虧損近4,000億元，若要反映成本，市場預估電價至少需調漲50％～60％，引發民眾對4月電價恐再大幅調漲的擔憂，相關重電廠商受惠綠能發展、台電強韌電網計畫推動，加上缺電題材加持，營運受惠可期。

老牌家電廠大同沾光重電題材，電力事業營收占比重已達24％，含儲能、太陽能的新能源業務則占4％，法人指出大同電力事業群在手訂單逾百億元、新能源也持續拓展海外市場，看好兩大事業今年均將迎來雙位數成長，連帶推動毛利率表現更上層樓。

群益投顧分析，大同2024年主要迎來產業成長、國內市占率提升、海外市場布局與費用率降低等多項利多，在評價上，考量大同屬於因公司治理問題結束後的轉型股，以本淨比做為評價方法，給予其52元買進投資建議，以24日收盤價44元計算，仍有超過18％潛在獲利空間。

另外，中興電今年轉機題材也旺，去年上半年因身陷雲豹甲車弊案，第二季認列近21億損失，但下半年逐漸走出判決陰霾、營運回溫，單月營收連八個月呈現年增，去年12月營收更達20.16億元，創下單月歷史同期高，全年營收則以221.45億元，也改寫歷史新高。

永豐投顧指出，有鑑於台灣能源轉型浪潮推動台電、風電、儲能等案量規模持續擴增，中興電目前在手訂單343億元，今年有望再爭取300億元訂單量，包括台電發電廠開關廠新建統包工程161kV（千伏）、345kv，3-1期離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程等，重電事業營運動能持續看佳。