TV面板價止穩 群創、彩晶有看頭

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根據研調機溝發布最新面板報價，顯示全面止跌，加上外資摩根士丹利最新報告，預計電視面板價格於開始反彈，法人預估面板後市看俏；據法人預估，隨著面板價格提前觸底，第一季就有機會反彈上漲，預期群創（3481）、彩晶（6116）後勢看俏。

在面板減產、大陸品牌備獲需求轉強等因素下，電視面板價止穩浮現，另監視器面板1月雖然進入淡季，但緊接著2月農曆新年，面板廠除了安排減產以及歲修計畫外，也鼓勵客戶提前備貨，觀察1月後段產能，已沒有太多加單空間，筆電面板則是部分客戶，在去年底已經增加不少備貨，第1季需求減弱，價格有下跌壓力，不過展望後續面板，專家看好有望由虧轉盈。

其中群創於最近落幕的美國（CES）展覽上，推出運用於醫療、會議、購物等多元跨領域應用的產品線，為因應VR、元宇宙等產業趨勢，此次推9.6吋RGB MicroLED車用顯示等多款新產品，有望爭取優化生活方便性、安全性、娛樂性相關商機；群創24日股價小漲0.6％，成交量居各股首位15.12萬張。

彩晶股價雖是面板三雄中最低，但車載面需求走揚，另展望2024年，從客戶端回饋預估，各項應用需求都將轉為成長，法人觀察，在巴黎奧運、美洲、歐洲盃足球賽，及AI終端應用推陳出新等多項紅力助攻下，將能帶動電視換機；彩晶股價小漲0.4％。法人指出，彩晶屬華新集團，也常有集團股連動行情表現。