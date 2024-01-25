氣象異常 天災損失3,800億美元創高

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2023年全球十大經濟損失巨災

氣候異常、天災損失越來越嚴重。據怡安風險年度氣候與巨災洞察報告顯示，2023年自然災害造成的全球經濟損失高達3,800億美元，且單一事件損失逾10億美元的巨災事故，全年數量398件，再創歷史新高，巨災保險損失達1,180億美元，保障缺口仍高達69％。

怡安風險最新調查報告顯示，2023年全球398起自然災害事件造成3,800億美元經濟損失，高於前一年（2022）年3,550億美元，且比21世紀平均高出2成以上，主要造成損失金額大增的原因在美國、歐洲發生的嚴重地震和強烈的對流風暴所致。

保險損失的部分，怡安風險說明，2023年全年全球巨額保險損失1,180億美元，已連續第四年超過1,000億美元，更比21世紀平均高出31％，即使各經濟體已開始正視自然災害事件所造成的損失，但保障仍不足，以致保障缺口仍高達69％，凸顯擴大保險覆蓋範圍的緊迫性。

2023年巨災件數創紀錄外，經濟損失事件達660億美元，保險損失事件達370億美元都是歷史新高。其中以地震造成的經濟損失最大，但強對流風暴損失則是對保險公司造成的損失最大。

除了天災造成經濟損失外，報告強調，2023年全球有9.5萬人因自然災害而喪生，這是自2010年以來的最高數字，其中大部分是由地震和熱浪造成的。因去年是有記錄以來最熱的一年，更有13個國家出現歷史最高溫。紐西蘭、義大利、希臘、斯洛維尼亞和克羅埃西亞都創下了有史以來成本最高的天氣相關保險事故。

另外，報告顯示出社區如何以不同的方式抵禦災害。怡安巨災分析負責人Michal Lorinc在報告中提到，2023年地震凸顯民眾保險不足，以及監管和執行建築規範的重要性，致命的洪水尤其在利比亞和印度更明顯，因此，加強基礎設施進行適當維護的必要性；夏威夷火災則表明迫切需要可靠的預警系統和預報。

對於巨災損失年年大增，產險業者表示，這也是近年再保險保費持續上漲的主要原因之一。