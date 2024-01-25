氣候商機 2030潛在保費估逾200億美元

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氣候變遷造成近年天災大增，保險業愈來愈重要，可幫助個人、企業和政府適應氣候並減輕其傷害，保險公司更可從其中獲得氣候變遷商機。風險專家評估到2030年與環境大趨勢相關的潛在保費將超過200億美元，同時也會推動保險潛在需求及未來變革。

根據怡安戰略與技術集團（STG）分析，未來有80個變革趨勢中，大約四分之一是環境因素有關，包括氣候變遷適應和緩解以及向綠色能源和生物多樣性的過渡。針對彈性基礎設施開發、電氣化、碳捕獲和儲存合計可產生總承保保費80億美元，另碳密集型資產退役的保險總承保保費更來到250億美元。儘管碳捕獲和儲存需要一些額外的創新或能力投資，這些變革性趨勢將對保險公司直接帶來保費的成長潛力。

怡安風險表示，財產自然災害保險是保險業真正能夠有所作為的領域，產險業者也扮演重要角色，產險公司可透過積極主動，可以幫助被保險人減少風險，同時確保行業保費的可持續流動。例如，由於野火風險，加州的一些房產很難購買負擔得起的保險，甚至無法以任何價格承保，然而營運商可以幫助房主更好地了解風險以及在預防和減輕損失方面最好的投資方向。

國內大型產險業者已開始從損防助產業降低災損。國泰產險指出，極端風速推升太陽光電風險，國泰產險能源團隊累積大量資料與經驗即可協助業者實地健檢與辨識風險；富邦產險也引進國際資源，打造跨領域損害防阻團隊。

富邦產險說明，富邦引進外部資源，為提供客戶更完整的風險解決方案，從第三方公正角度給予客戶專業建議，不只降低客戶風險，同時也能減少保險公司損失與社會資源的浪費，進而在地實踐永續目標，創造三贏局面。