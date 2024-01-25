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信華慈善基金會冬令救助 回饋雲林

  • 工商時報 陳又嘉
●基金會執行長趙泰銘（左起）、董事蘇珊、雲林縣副縣長謝淑亞、基金會董事長廖信華伉儷、崙背鄉鄉長李泓儀祝賀冬令救助活動圓滿落幕。圖／台北市信華慈善基金會提供
●基金會執行長趙泰銘（左起）、董事蘇珊、雲林縣副縣長謝淑亞、基金會董事長廖信華伉儷、崙背鄉鄉長李泓儀祝賀冬令救助活動圓滿落幕。圖／台北市信華慈善基金會提供

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財團法人台北市信華慈善基金會崙背辦公室於1月21日舉辦「112年度信華慈善基金會歲末冬令救助活動」已圓滿落幕，當日按照崙背鄉公所提供104位中低收戶名冊，每戶發放冬令慰問金，且舉辦慈善義剪活動，讓弱勢鄉親煥然一新過好年。

基金會執行長趙泰銘表示，自105年9月28日創會迄今屆滿七年，總收案量已逾5,000餘件，贊助金額達2,500萬元。

近期察覺雖案件繁多，但過度仰賴社福幫助及長期經濟問題的案件仍占多數，因此針對紙本文件申請資料是否齊全與完備為最重要的第一層把關要件，第二層把關重點則落實電話訪問制度，會務人員會用心了解個案實際狀況，而最後一層須確實嚴格把關則是實地家訪，避免讓社會大眾善心捐款於長期依賴個案身上，如此則會喪失剛開始協助個案家庭自立的美意。

基金會董事長廖信華指出，感謝雲林縣政府副縣長謝淑亞、社會救濟行政科科長許惠雯、崙背鄉鄉長李泓儀、五魁村村長許明全、副主席林金玲、代表李日存、課長鄧順廷、機要秘書李宜家、秘書梁嘉洲、鄉長助理黃春耀等支持與鼓勵，讓活動能圓滿順利。

信華慈善基金會根據經濟貧困的個人或家庭提供長期經濟補助與訪視慰問，透過急難救助資料書面審查和電話訪視關懷個案，讓志工走入個案家庭，善用得之不易的善款救急不救貧，且更關懷家庭成員的身心靈，陪伴他們走出低谷人生。

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