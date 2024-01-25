昇恆昌免稅購物網 熱賣Top 10出爐

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台灣免稅業領導品牌－昇恆昌旗下電商事業「昇恆昌免稅購物網」1月24日公布「Top 10免稅熱賣榜單」及「2024新年出國免稅必敗推薦」等兩大消費攻略，為春節連假出國潮，提供旅客最聰明划算的血拼建議，並同步推出優惠：全館滿5,000折350累折無上限、下單再送300購物金；現在免費加入新會員還能立即折300。此外，昇恆昌電商人氣IP偶像「EBX宇宙熊」攜手當紅插畫家「DUNCAN當肯」推系列聯名貼圖，自2月1日起開放會員於昇恆昌免稅購物網免費下載。

2023 Top 10免稅熱賣榜單以「臉部保養」大類商品拔得銷量冠軍，其中從妙齡小資需要的「活膚保濕」，到熟齡貴婦在意的「抗老修復」，累積銷量相較去年皆成長近4倍，甚至連男性專用系列也成長逾3倍，足見台灣人不分性別年齡，都對駐顏保養議題愈來愈關注。其次，「彩妝、香水」則是長期熱銷不分軒輊，分析其主因在於免稅獨賣組合不僅包裝精緻，價錢更是物超所值，對於顏色或香味款式上有選擇困難的消費者，免稅獨賣組合可一次包色／包款免焦慮。

此外，台灣土產伴手禮的需求也在疫後出國潮後上升，例如海外探親訪友、國際商務會面等，因此躍升Top 5榜單中，其中如造型獨具特色的「金格花束餅乾禮盒」，或由昇恆昌獨家開發監製的「武子靖黑金鳳梨酥」更是口碑卓絕，都成為旅客出國送禮有面子的好伴手。