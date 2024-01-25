跨股債優質布局 攻守兼備

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美國資產黃金配比長線報酬風險

美國聯準會官員普遍同意2024年有降息空間，維持公債利率下行看法，投信法人指出，意味建立跨股債的資產平衡投資組合更形重要，建議以股債平衡布局的方式。順應景氣位階及市場環境，靈活調整各資產類別最適比重，掌握股債雙多投資契機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國今年將舉行總統大選，統計過去五次大選年美股牛市機率高，平均年漲幅12.63％，美股後市再創新高應指日可待。隨升息進入尾聲，股票資產有望走升，建議以高品質的大型股為核心部位，掌握美股成長優勢，布局能夠在整個經濟軟著陸週期中持續獲利的公司，創造超額報酬機會。

債市方面，看好未來美國通膨增速持續下滑，可望成為2024年表現最佳的資產類別，考量景氣衰退的疑慮仍未完全消除，各產業和不同級別債券表現分歧，建議優先選擇優質龍頭企業信評等級佳的投資等級債，依靠投資等級債券來創造收益，實現降低股票波動、創造下檔保護的雙重功能。

富蘭克林證券投顧認為，在景氣及通膨降溫、央行政策可能轉向的環境下，有利債市延續多頭行情，建議投資人以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為核心，防禦股市波動之際也可網羅多元收益機會。樂觀看待2024年固定收益資產高債息與政策轉向前景下潛在的資本利得機會，股市投資宜更側重多元分散以掌握類股輪動機會，多留意具評價面優勢的高品質股利股。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭建議，採組合基金配置有利掌握類股輪動行情，股債投資比可採6比4，股票基金方面看好永續高息中小ETF、台股科技基金，債券型基金看好靈活入息基金、Fallen Angel債券基金。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調，目前美國正處於降息循環初段，同時經濟擴張趨緩、通膨降溫等要件已接近金髮女孩經濟階段。在投資布局上，建議透過組合平衡型基金積極配置，把握股債市投資機會。