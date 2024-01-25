富坦穩定月收益基金 長期績效穩

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三檔收益型境外平衡基金績效表現

擺脫通膨猛獸，2023年股債市齊揚，境內外基金也繳出亮麗成績單，根據投信投顧公會統計，2023全年境外基金約有一成的規模成長，其中以平衡型基金成長兩成最具人氣，而境內基金在2023年則是ETF當道的一年，其中尤以訴求配息的債券型與股息型ETF聲量最高，顯見台灣投資人對於高配息的熱衷與對資產配置的需求殷切。

在台灣核備的境外基金中，具資產配置概念的平衡混合型基金共有25檔，但聚焦收益型標的與策略卻不多，主要有富蘭克林穩定月收益基金、聯博全球多元收益基金與施羅德環球股債收息基金，這三檔基金目前都偏向於債六股四的配置，股票的產業布局也較偏好優質股利股，以追求較高與穩定的息收來源。就長期績效來看，富蘭克林穩定月收益基金近三年與五年報酬率在24％～25％左右，且考量波動風險後的夏普值也有0.29，皆表現突出。

理財達人分析，富蘭克林穩定月收益基金配置策略彈性靈活，雖然近一年配置偏好債券，但回顧疫情爆發後的2021年，其股票配置曾高達逾7成，準確掌握疫後經濟強勁復甦的行情，凸顯資產配置的靈活彈性。這檔基金債券配置，除廣納高品質投資級債與較高收益的非投資級債，在存續期的調整上也相當靈活，從2021年底的不到3年，逐步提高至目前約5年左右，當中也酌量配置目前熱門的20年期與30年期長債，以鎖住升息後較高與較長時間的穩定息收機會，提升基金長期配息的穩定性，同時有殖利率下滑時的資本利得機會。

國內ETF規模在去年大幅成長逾6成，其中搶占降息機會的債券型ETF與高股息ETF最受投資人追捧，但目前ETF多採季配息，對有現金流規劃需求早，月配息型的基金提供更高的資金規劃彈性。

ETF多屬單一資產類型，投資人需自行配置，容易因此忽略資產配置，導致過度集中的風險，平衡型基金有專業投資團隊因應市場變化自動對焦，將可輕鬆解決資產配置的不足。