68檔主動台股基金淨值創高

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淨值創新高台股基金績效表現

近期美股大型科技股價大漲，帶動美股四大指數創新高，台積電法說釋出樂觀展望，外資回補大買台股，帶動68檔主動式台股基金淨值創新高，投信法人指出，後市化解技術面轉弱疑慮後，成交量放大有利農曆年前行情，盤勢重回中多格局，建議透過主動式台股基金，參與多頭行情機會。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美科技業財報表現多優於預期，市場關注AI業績預期持續推升美股表現。台股因半導體產品出貨有望恢復到年增長軌道上，推升整體產值轉為正成長，各題材產業將重新開始輪流表態。券商預估，今年全球伺服器出貨量可達1,219萬台，年增率5.1％，台系伺服器供應鏈有機會在今年大量出貨。

根據SEMI統計，全球半導體矽晶圓出貨面積在今年受到AI、HPC、車用及工業用市場需求帶動，預期明年出貨面積將創下新高，矽晶圓廠商預估下半年市況將明顯好轉，長期成長動能無虞。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民認為，庫存回補可望帶動台股獲利成長，強勁獲利動能為台股多頭最大支撐，預期今年有望挑戰萬八，續攻萬九的高點，建議利用短線回檔整理格局分批布局，以掌握後市的多頭行情。

近期小型股優於大型股，農曆年前一向為中小型股的傳統行情旺季，包括主力大戶的加碼及投信法人的作帳行情，因面臨回檔時，大型股容易成為外資的提款機，中小型股股權較為集中、籌碼較穩，在投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度，策略可偏重具利基產品及成長性明確的中小型股。

安聯投信台股團隊強調，今年台股成長大方向應該還是會在基本面和動能回溫下逐步向上，半導體、AI等科技主題仍是主流、相對看好。選股包括電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群、景氣循環末段等因有成長利基支撐，仍是今年布局重點；綠電部分，電網升級政策受惠族群等亦具成長利基。

後續美股財報周和台股重要法說陸續登場，相關訊息與業者對於今年產業面的展望看法，料有助市場掌握更多今年或上半年產業全貌與情勢。