境外基金前十大 吸金力抵近千檔

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儘管境外主動基金2023年銷售遠不如境內主被動基金多，但熱銷的前十檔境外基金吸金新台幣2,640億元，全年吸金力道甚至超越所有境外基金全年淨流入總額的1,174億元。

根據基金資訊觀測站資料顯示，去年近千檔境外基金淨流入1,174億元，其中641檔股票基金淨流出893億元，260檔債券基金淨流入1,120億元，其他非股非債基金淨流入946億元。但前十大人氣境外基金去年累計淨流入2,640億元，遠高於近千檔（969檔）境外基金淨流入總金額，顯示境外基金銷售有愈來愈集中化的趨勢。

前九大境外人氣基金去年資金淨流入都在100億元以上，其中最熱銷的仍是安聯收益基金，全淨流入883億元，主要因年化配息率可滿足存股族需求，且淨值持續走揚，使得各基金通路申購量源源不絕。第二名、第三名人氣基金都是固定收益基金，分別是聯博美國收益基金及高盛新興市場債基金，去年各淨流入416億元、268億元；第四名、五名是高盛投資級公司債、富蘭克林坦伯頓全球投資─穩定月收益基金，分別淨流入258億元、191億元。

投信法人指出，境外基金最熱銷的前七名不是平衡基金就是固定收益基金，排名第八名起才見到股票基金，去年淨流入擠入前十名的境外股票基金是摩根士丹利環球機會基金、富達入息基金及施羅德大型股基金。

前十大人氣基金也是常銷基金，在資金始終持續流入下，國人持有比重有八檔超過10％以上，其中的四檔，台灣人持有比重更達4成以上，占比最高一檔是高盛新興市場債基金，國人持有占比已逾57％，在2023年底台灣人持有金額為966億元。