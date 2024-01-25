貨幣政策將轉向 投資級公司債龍光煥發

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美國聯準會貨幣政策將在今年轉向，美銀美林去年12月全球經理人調查報告顯示，經理人對債券配置淨加碼至20％，創14年以來最高紀錄，且45％均認為今年債券表現會居冠。

目前市場共識為美國經濟軟著陸，債市可望實現新一輪成長動能，美國高評級企業債有相對穩健的投資收益機會，可望風生水起、「龍」光煥發。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，通膨放緩、經濟成長平穩，「一切都剛剛好」的金髮女孩經濟環境，有利於滋養投資等級公司債上漲行情。今年風險性資產表現無疑將受到經濟成長、通膨走向及降息預期所牽動：從「經濟成長」來看，受到財政刺激與股市上漲等利多帶動，企業、消費者與政府支出皆可望支持經濟微幅擴張，在這種時刻，市場更是偏好評等較佳的投資等級債。

其中美國投資級債券利差仍處於長期均值之上，增加美國高評級企業債券投資吸引力，安全性資產迎來投資契機，長期投資者可斟酌布局美國投資級債券。歷經去年第四季的強勁反彈後，美國投資級公司債的價格仍大幅低於過去十年的平均值與票面價格，目前價格相當具投資潛力，正站在極為有利的位置。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出，就投資等級債後市分析，以歐洲投資級債相對看好，因為歐洲公司債利差維持歷史高位，但歐元區近期通膨數據跌至兩年低點，使通膨逐步回到目標下保有政策靈活性，必要時可轉為寬鬆提振經濟，下方風險可控，歐洲投資等級公司債利差具相對吸引力。

目前市場處在利率高點，信用市場波動加劇，高Beta值的非投資等級與新興債市場相對脆弱。布局在投資等級債有穩定息收，低風險的特性。

新光投等債15+ETF經理人王韻茹認為，今年全球債市迎來降息機遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，趁現在先行超前部署投資級債券ETF，有利於趕上資金流向債市淘金潮，捕捉全球大戶資金動能帶來的多頭行情。到2025年美國經濟表現，企業倒閉情況也會降低，有助提供投資等級債券ETF繼續彈升。