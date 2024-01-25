重量級財報 有望成美股短線風向球

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美股1月出現戲劇性走勢，近期晶片股領軍下，四大指數全面揚升，漲勢再現。法人表示，部分金融機構更將S&P500指數今年目標上調至5,150點，顯示市場對未來美股表現潛力抱正面期待，重量級企業財報將左右美股短期漲跌。

凱基全球菁英55基金經理人施政廷指出，美股即將進入重量級企業財報週，陸續揭露相關經濟數據指數，將為美股接下來表現的觀察重要指標，因先前已經反映出對降息的利多，預期未來將由企業實質獲利及其經濟發展前景變化，左右美股後續表現。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸認為，儘管美國聯準會褐皮書顯示全美所有地區的就業市場皆有降溫跡象，然基於多項強勁經濟數據，加上美國消費者信心指數升至兩年半高位，聯準會官員接連釋出謹慎降息的訊號，使市場最新估計，聯準會最快要到5月才會執行寬鬆政策。

美國去年12月零售銷售額優於市場預期，強勁的消費動能暗示經濟具有韌性，1月密大消費者信心指數亦大幅優於市場預期的70，上升至78.8，在堅實的基本面支持下，部分金融機構將S&P500指數今年的年終目標上調至5,150點。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠分析，美股大盤近期表現雖有震盪，但仍呈現強勢盤面，加上AI科技主題持續發酵，基本面穩健，後市仍持正面看法。但考量降息預期變化、地緣政治風險等亦可能為市場帶來波動，建議多元產業配置，以平衡投資組合抵禦，產業方面如AI相關科技股、消費、醫藥等都可持續關注。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調，市場解讀Fed相對鴿派言論以及經濟數據顯現軟著陸機會提高，交易情緒顯著往金髮女孩方向，但短線仍需留意在樂觀情緒滿溢時，官員談話、意外強勁的通膨或就業數據隨時可能引發獲利了結賣壓，大方向不變情況下，預料美股新的一年股市震盪向上，建議逢低分批布局，遇回檔可適時加碼布局。未來步入新一輪景氣循環，除關注未來降息啟動後的投資機會，避免短線追高或過度集中持股。