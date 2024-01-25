龍年理財大調查 聚焦3大目標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中信銀行24日公布「2024新春理財趨勢調查」，結果顯示14％受訪者預估年終獎金較去年成長，44％受訪者認為年終獎金維持以往水平，在運用年終上，近4成選擇將部分獎金投入理財，其餘作消費，更有逾7成今年理財目標為「投資、資產增值，退休規劃、旅遊」，顯見理財規劃與日常花費同等重要。

中信銀行針對財富管理客戶進行網路2024新春理財趨勢調查，結果顯示對於年終獎金的運用，38％受訪者會先將部分獎金投入理財規劃，其餘進行消費，24％預計全數投入理財以達成理財目標，由此觀察出民眾理財意識漸增，呼應本次76％的受訪者將財富累積列為理財規劃第一順位的調查結果。

至於近年物價及房價飆漲，對35歲以下受訪者於買車、買房等目標準備影響最深，該族群在結婚步入家庭及生育計畫比例又高於其他年齡，顯示青壯年族群面臨通貨膨脹、身處事業起步階段，婚姻、生子皆可能受到影響，建議及早準備，並擬定短、中、長期計畫，定期投資分散風險以控制波動。

中信銀行觀察指出，「旅遊」成為受訪者今年最重要的理財三大目標之一，且平均分配於各年齡層，推斷因前幾年受新冠肺炎疫情影響，普遍民眾對國外旅遊需求漸增。此外，隨著孩子漸長至大學以上階段，近6成家長將關注轉向「退休規劃」，提醒民眾除定期檢視退休進度，也應隨著年紀逐步調整風險性資產比重，避免退休金價值波動過大，降低退休生活品質。

中信銀行提醒，民眾應先釐清人生階段中的理財重點，設立目標、按部就班達成，並善用理財建議，掌握年終獎金放大術。建議可透過「全方位家庭理財健診」試算人生各階段理財目標及缺口，紀律準備，達成目標，更可使用優利定存、線上申購定期定額基金進行資產配置。