利多撐腰 金價季季高可期

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法人預估黃金今年四季中位數價格

通膨降溫進度大致符合美國聯準會預期，使市場期待3月降息恐將落空，法人表示，短線金價仍處於波動震盪期，但今年美國降息、地緣政治緊張等情勢，可支撐金價中長期走勢。

根據過去經驗，一旦啟動降息，實質利率可望加速下滑，黃金通常會有較佳表現，但因為降息不明確，法人認為，短期金價處於波動，預期聯準會未來會持續降息，將有利於金價走勢。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德指出，黃金可能會在央行中重新流行起來，作為貨幣的替代品，並作為一種不受任何國家、政府或金融體系約束的儲備貨幣。另外，黃金也可做為弱勢美元的對沖，加上金礦商持續發放股息和股票回購，並持有現金以應對艱難時期，限縮黃金的供應，尤其在中東政治風險明顯上升之下，避險資金持續買黃金，使金價日前已站上2,000美元關卡。

法人對未來四季金價中位數調查，金價中位價格一季比一季高，金價中位數從2,000美元、2,033美元、2,060美元，第四季已來到2,095美元。

大華銀投信強調，預期在一些有利的因素下，金價將會持續走高，首先是美國聯準會已暗示，明年至少降息3次，較低的利率為黃金創造了更有利的環境，因為降低持有黃金相對於持有債券等其他孳息資產的機會成本。此外，降息也可能讓美元相對弱勢，使得黃金對國際買家來說相對便宜，進而推高需求。

根據世界黃金協會的數據，大華銀投信說明，各國央行在去年的前九個月購買了800噸黃金，比去年同期增加了14％。

大華銀投信指出，這是不斷上升的去美元化趨勢的一部分，顯示愈來愈多的央行希望將其儲備和經濟依賴，進一步分散到美元之外的資產，預期今年此一趨勢將持續甚至加速。且持續的地緣政治不確定性，讓黃金的避險地位受重視。

富蘭克林證券投顧預期，短期金價走勢主要受美元與美債殖利率走勢影響，建議短線以區間操作為主，長期以資產配置角度，將黃金做為風險分散的投資工具。