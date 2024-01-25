台銀：降息前金價橫向盤整

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國際金價目前位於相對高點，公股銀分析，由於美國經濟數據及官員鷹派言論，都讓市場降低3月降息的預期，在美國聯準會（Fed）降息時程明朗化之前，都會為金價帶來壓力，可能進入橫向盤整。

臺灣銀行報告指出，美國先期零售銷售數據表現亮眼，聯準會官員認為Fed應謹慎行事，市場對美國3月可能降息的預期再被潑冷水，依Fed Watch工具顯示，美國3月降息機率從原先7成下降至5成之下，美元指數也重回103之上，金價一度跌破季均線、每盎司約2,014美元，但由於中東地緣政治緊張局勢擴大，加上美元指數漲幅收斂下，金價重回季均線上方至2,030美元附近。

最新消息舊金山聯儲主席偏鷹派言論，市場對聯準會3月降息預期再消退，金價承壓回落至2,018.92美元，同樣由地緣政治避險買盤支撐，金價回到2,021 美元附近盤整。由於本周日、歐洲央行陸續召開利率決策會議，美國也將於周四公布GDP（國內生產毛額），金市整體氣氛漸趨觀望，金價轉為區間震盪，最後報價2,020.99美元，比上周五最後報價跌0.4％。

臺銀強調，近期多數聯準會官員表示，要有更多證據顯示通膨正在回到2％目標，才適合進一步調整政策利率，由於美國近期經濟展現韌性，因此聯準會對於降息時機點仍處不確定性，這是未來影響金價走向的重要因素。

一銀分析，因美國及英國空襲葉門胡塞武裝組織並引發該組織揚言報復，導致中東地區地緣政治衝突加劇，或有助於支撐金價上漲；不過，考量到歐元區經濟景氣仍偏低迷，且美國國會兩黨現已取得共識，將延長提供政府資金以避免美國多數政府部門陷入停擺危機。另外，部分聯準會官員持續釋出鷹派言論，一定程度上對金價走勢形成阻力，預估短期金價將在2,000到2,100美元區間震盪格局。