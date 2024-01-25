基建、公用事業 迎配息旺季

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年底美國就業與零售消費數據表現佳，經濟概況優於預期，研判在經濟溫和著陸的預期下，美國聯準會年中降息機率大，投信法人指出，升息停、降息啟動有助基礎建設、公用事業等防禦類股投資評價重估。

產業獲利成長可期，2月起為基建與公用事業的配息旺季，投信法人建議投資人掌握投資價值重估、除息填息行情較佳的投資布局時點。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，基礎建設與公用事業迎來復甦期，像是2023年起，預估疫後旅遊、國際交通量能，高於疫情前水準，經濟動能恢復及在家工作比率持續下滑，歐美公路運量穩定增加；在季節性因素推升天然氣及電價走高，需求回溫，今年底歐洲電力價格預期將持續改善。

2024年包括美國、英國、德國、大陸等地的基礎建設、能源及公用事業等領域的產業獲利動能持續轉佳，如美國基礎建設EPS年增率達11.5％，能源及公用事業的EPS年增率則達10.2％；大陸、印度管線鋪設、電廠開發、道路建設推動，產業獲利動能值得留意。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君指出，全球基礎建設收益基金包括低波動、現金流、對抗通膨、搶先機及流動性佳。另外，一般而言「基礎建設」多為受政府監管的公用事業，企業和政府的合約會簽訂一個定價機制，價格會依照成本、通膨指數等來做動態調整，因此公用事業或是基礎建設將不受物價上漲的波動影響。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊認為，目前基礎建設的評價已有回升的現象，然目前仍居過去10年來的超低區間，低於2倍標準差，估值偏低，但長線來看產業前景佳、獲利可期，建議投資人可趁目前估值低之際，布局基礎建設相關基金，以掌握長線趨勢所帶來的投資契機。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸強調，數位新基建，近年來在5G通訊、雲端運算以及人工智慧的強勁需求下，帶動數位新基建的快速增長。即便受到全球景氣復甦趨緩影響，各大科技廠在相關基礎建設投資上仍不遺餘力，後續發展值得期待。