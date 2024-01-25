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斷鏈蠢動 內需型多重資產抗震

凱基投信：建議布局具剛性需求的公用事業、及受惠政策利多的基礎建設類股

  • 工商時報 蔡淑芬
近期美國重要財經政策立場
近期美國重要財經政策立場

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紅海危機方興未艾，供應斷鏈危機蠢蠢欲動，出口產業承壓，2024開年金融市場就上演波動加劇戲碼，評價偏高類股面臨獲利了結賣壓；反觀內需導向的基礎建設與公用事業產業，受紅海情勢影響較小，評價面也相對偏低，投資價值浮現。盤點大環境，凱基投信定調，2024年高利率環境仍將延續一段時間，但升息停止情況下，有利整體實質資產表現，加上經濟成長力道仍具挑戰，建議布局具剛性需求的公用事業類股及受惠於政策利多的基礎建設類股。

凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，回顧2000年以來美國聯準會停止升息後的各類資產平均報酬率，可以發現停止升息後3個月，基礎建設上漲9％，不動產上漲14％，皆高於全球股票的7.9％；停止升息後6個月，基礎建設漲幅提高到雙位數的16.3％，不動產漲幅拉高到17.6％，全球股票則有7.1％漲幅；停止升息後1年，基礎建設繳出22.8％漲幅，不動產也有18.9％漲幅，全球股票漲幅則達10.9％（表），顯見升息終止後，基礎建設及不動產表現優於一般股債的機率高。

葉菀婷指出，基礎建設轉型紅利發酵，企業營運效率改善及投資金額增加，將使基礎建設部分次產業吸引力提升，例如能源中游產業轉型逐步到位，2020年後，企業的營業現金流超越資本支出與配發現金股利的支出總和，企業淨現金流由負翻正，穩收前幾年大幅資本支出所產生的成果。轉型紅利同樣在美國貨運鐵路業上演，在營運效率改善下，美國貨運鐵路業現金流持續增長，從2012年的7.98億美元成長到2022年的45.84億美元，10年間複合年增率達19％。另一方面，REITs因具備租金持續成長、高股息與後續投資潛力可期等三大利基，可望成為市場矚目的焦點。

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