美關門危機解除 金融債ETF上選

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美國國會通過政府臨時支出法案，政府關門危機暫時解除，加上就業、消費與房屋數據都呈現正向，美股攻高，美債殖利率攀升至4％以上，提供債券投資人，較佳收益水準的投資機會，第一金美國10＋金融債ETF（00834B）經理人高若慈指出，近期美國政策方向立場，透露對於經濟偏向軟著陸的預期，此外，今年中降息的機率仍高，市場資金寬鬆可期，加上政府關門危機暫時化解，也避免美國信評再遭下調，美、中重啟經濟合作會議等，也可望改善美中關係，政策發展正向、收益水準攀升，也提供金融債投資布局較佳時機。

主要央行立場全面轉鴿，降息趨勢確立，以投資級債券、主要金融機構債券為例，投資收益率維持高檔，高若慈表示，穩健收息型投資人，買進投資級債券、金融債券，仍具備收息優勢，投資評級較高、收益持穩，未來一旦啟動降息政策，還可望帶動資本利得空間，目前參與投資級債券、金融債券投資，提供長期型投資人較佳投資利基。

高若慈說明，聯準會可望在今年中啟動降息循環，有助債券啟動反攻行情，投資金融債有機會追求較佳收益空間，投資金融債券ETF，同時具備較高評級，成份標的為大型金融機構發生違約機率較低，投資收益、收息穩健等優勢。第一金美國10＋金融債ETF主要追蹤彭博美國10年期以上金融債券指數進行投資，主要投資標的為美國大型金融機構債券，近期在美國政策轉正向氛圍，美債殖利率攀升突破4％，建議投資人把債券殖利率攀高期間，建立長線收息投資部位。