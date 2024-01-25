銅板價也能享高保障 富壽 心臟醫材保單問世

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寒流來襲！冬季低溫猝死事件頻傳，心肌梗塞逐漸年輕化，不再是高齡族才會發生的疾病。根據衛福部2022年統計，心臟疾病高居國人十大死因第二名，僅次於癌症，因心臟疾病住院的患者更高達51萬人次，平均住院天數超過6天，且需要手術住院的機率相當高，各種特殊醫材自費價差也相當驚人。為因應民眾自費選擇較好醫材的需求，富邦人壽推出市場首張心臟專屬醫材保單「富邦人壽心有醫靠定期健康保險附約」，鎖定心血管疾病好發年齡族群，聚焦心臟疾病和手術常用到的醫材項目補助給付，最高保障100萬元，以附約形式打造每日5元的銅板價護心專屬擴充包，協助民眾低保費享有高保障，輕鬆補足心臟醫材保障，減輕醫療負擔。

心臟疾病治療大多需要用到介入性醫材，病患的經濟壓力也隨著各式醫療自費額調升愈來愈高，如塗藥血管支架表面塗有藥物，可降低再狹窄機率，但每支自費約5～7萬元，健保統計，2021年總計使用4.8萬件心臟支架，其中自負差額使用塗藥支架佔71％，平均每人放置1.66支，人工心律調節器平均自付差額更高達8萬元。

富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，隨著手術醫材不斷進化，患者雖有機會選擇更優質的醫材，自付差額卻所費不貲，動輒數萬到數十萬元，「心有醫靠」保單設計理念就是為了加強保戶的心臟醫材保障，搭配既有的手術險及實支實付險等醫療保險，在原先基本保障上疊高醫療保障金額，降低未來不可預期的醫療支出。

富邦人壽「心有醫靠」保單，如果10年保險期間無理賠且生存，保險期間屆滿給付年繳保險費總和30％的「無理賠回饋保險金」，給予保戶重視健康的實質回饋。