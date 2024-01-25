群益金鼎證 推動人工生孕關懷假

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2024年初始，群益金鼎證券（6005）再次展現對員工的深切關懷，推出了一系列創新的福利措施，包含針對女性員工進行人工生育療程後不適的「人工生孕關懷假」、針對準媽媽的「媽媽關懷包」及「孕婦安全識別標誌」、家庭照顧假天數提升等等，旨在全方位照顧員工的需求，提升整體工作與生活的品質。這一系列的舉措不僅是對現代職場需求的回應，更是公司對企業社會責任及性別平等的具體實踐，為打造更人性化、友善的工作環境樹立了新的典範。

群益金鼎證券為了協助因進行人工生育療程而可能面臨身體不適的女性員工，公司設計了「人工生孕關懷假」。這項新政策不僅為女性員工提供了每年最多兩天的有薪假期，確保她們在療程後能夠得到充分的休息和照顧，也充分展現群益對於女性員工孕期身心健康的高度關懷。而針對準媽媽們推出的「媽媽關懷包」，這不僅是一份禮物，更是對員工新生兒的祝福與關懷。

為了保障懷孕員工在職場的安全，群益金鼎證券規劃了「孕婦安全識別標誌」，以胸章別針形式的標誌，提醒所有同事們謹慎維護懷孕同事的舒適與安全。

在家庭照顧面，群益針對家庭照顧假的給假天數由現行的每年「七天」增加至「十四天」，讓員工有更多的時間去關心、陪伴家中的長輩及子女，也反映了群益對家庭價值的關注，透露對員工平衡工作與生活全面需求的深刻理解。

照顧與關懷員工是群益的企業文化，在新的一年，期望通過一系列的關懷措施營造一個更加和諧、幸福的工作氛圍，促進員工在事業和家庭中取得更好的平衡，攜手共創更美好的未來。