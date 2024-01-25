群益股神贏家論壇 1/27股神現身說法

群益金鼎證券主辦的「群益股神贏家論壇暨2024投資展望」活動，為全台唯一由券商主辦的實單交易競賽將於1月27日（六）在集思台大會議中心國際會議廳舉辦，為投資人提供一個深度學習、交流的平台，這次論壇不僅有得獎者分享他們的選股心法和交易心得，更有群益投顧總經理范振鴻為大家解析2024全球經濟趨勢，及易經命理大師陶文的珍貴建議，指點投資人如何在龍年開運賺大錢，內容不僅豐富多元，更為投資人提供了一個全方位投資視野。

股神交易戰 高手雲集

從2023年7月開始，群益證券吹響了「股神交易爭霸戰」的號角，競賽分為程式和人類雙戰線，吸引了全台數千名投資高手的參與。程式戰線總冠軍驚人的獲利高達4,500萬，而人類戰線總冠軍僅參賽三個月，就收獲1,300萬的驚人利潤。群益金鼎證券強調，這場競賽不同於一般的模擬競賽，所有成績皆以實際的交易成果為準，確保競賽的真實性與含金量。相較於其他各式各樣的模擬競賽，無疑是一場更接地氣的實戰比拚。

贏家論壇 智慧分享無價

論壇上群益金鼎證券將頒發股神獎座給兩戰線前十名，得獎者將公開揭曉在競賽期間的前十大獲利個股，並分享他們的選股方式、操作策略、盤前交易前的準備，以及盤後的整理檢討及心態的調整等實用經驗。例如數位交易組的亞軍，以「當沖避免借券，沒有券寧可不做！」為原則，嚴守這條底線，他將在論壇中分享他的決策流程和成功的心得。另一位得獎者則強調「絕不內耗」，在股票市場中，交易結束後將當天的事情留給明天解決，這樣的心態不僅體現了他的冷靜與智慧，更是在股海中能夠長期獲利的重要保障。

「群益股神贏家論壇暨2024投資展望」活動完全免費，無論是新手還是老手，都歡迎一同參與搶得龍年的投資先機，活動網址https://bit.ly/3tfvYA7。